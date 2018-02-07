Гончаренко прокомментировал игру Мусы в матче против "Эльче"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру форварда своей команды Ахмеда Мусы во вчерашнем контрольном матче против испанского "Эльче".

"Мы провели несколько теоретических и тактических занятий, чтобы он лучше понимал, каким образом действовать. Он - умный футболист, правильно открывается, ищет нужные зоны. Мы увидели то, для чего его и приглашали", - цитирует наставника армейцев официальный сайт клуба.

Напомним, Вернблум высказался о подготовке ЦСКА ко второй части сезона. | soccernews.ru