Гончаренко прокомментировал информацию о желании ЦСКА подписать Деспотовича

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович не является трансферной целью московского ЦСКА, об этом заявил наставник армейцев Виктор Гончаренко.

"Деспотович мне очень нравится как нападающий. Это моя личная оценка. Но у меня такое впечатление, что его через нас стараются протащить в другой клуб. ЦСКА им не интересуется", - сказал Гончаренко.

Напомним, что летом 28-летний серб станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.

Деспотович выступает за "Оренбург" с августа 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

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