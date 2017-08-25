Гончаренко прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда Лиги Чемпионов

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Гончаренко прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда Лиги Чемпионов

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда Лиги Чемпионов.

Напомним, что армейцам в соперники достались "Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель".

"У нас группа довольно зрелищная. Ситуация такая, что мы должны сражаться за очки в каждом матче. С каждым соперником постараемся выжать максимум, а там будет видно, к чему это приведёт. Конечно, фаворит группы - это "Манчестер Юнайтед". А мы с "Бенфикой" и "Базелем" будем сражаться между собой" - приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.

С другими результатами жеребьёвки Лиги Чемпионов Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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