Гончаренко прокомментировал конфликт с Мусой

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Гончаренко прокомментировал конфликт с Мусой

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свой конфликт с форвардом Ахмедом Мусой, который отказался пожать наставнику руку после замены в матче с московским "Динамо".

"Это в любом случае что-то внутреннее, семейное. Это нормальная ситуация, когда вы с футболистами можете что-то выговорить друг другу. У нас здоровый коллектив, такие перепалки могут быть. Нельзя думать, что можно выиграть что-то с гладким и пушистым коллективом. На эмоциях наговорили, но и продолжать в том же духе - неправильно" - сказал Гончаренко.

Стоит отметить, что 25-летний Муса после возвращения в ЦСКА провёл 9 матчей, в которых забил 1 гол. | http://soccernews.ru

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