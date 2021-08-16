Гончаренко прокомментировал конфликт Вильены и Ильина на тренировке "Краснодара"

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Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко рассказал о конфликтной ситуации внутри своей команды.

Ранее сообщалось, что на тренировке "быков" произошла стычка между Тонни Вильеной и Владимиром Ильиным. После инцидента голландец заявил о желании покинуть клуб.

"Санкции Вильены никак не связаны с конфликтом с Ильиным. Да, у нас была стычка, но в любом коллективе, а он у нас вполне здоровый, может возникнуть какая-то неприятная ситуация. Игроки могут завестись после какого-то игрового эпизода, но всё обсуждается и решается без каких-либо проблем. То, что было вчера, и должно оставаться вчерашним днём.

Что касается Вильены, он по-своему понимает свой контракт, интерпретирует иначе пункты из контракта. Ему нужно внимательнее посмотреть некоторые пункты и понять, что клуб в данной ситуации абсолютно прав", - сказал Гончаренко.

Стоит отметить, что Вильена связан с "Краснодаром" контрактом до июня 2024 года.

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