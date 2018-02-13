Гончаренко прокомментировал ничью с "Црвеной Звездой"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды".

"Все решится в ответном матче. У меня есть претензии к группе атаки, потому что потеряли много мячей на подступах к штрафной. Пропустили несколько контратак, а нам нужно доводить мяч до ворот. Качество наших футболистов в атаке позволяет это сделать, но сегодня не получилось.

В защите в целом сыграли неплохо. Во время стандартов было напряжение - такое же, как у ворот "Црвены". Мы связали их нападающих и не позволили им почти ничего сделать. Ожидал ли такой игры от соперника? Учитывая то, как "Црвена" играла в Лиге Европы, она умеет хорошо обороняться. Особенно показательными для нас были игры против "Спарты" и "Краснодара" - на контратаках. Такую же игру мы увидим в Москве. Это значит, нам нужно острее действовать у ворот сербов", - цитирует наставника армейцев sport24.ru.

Напомним, "Црвена Звезда" и ЦСКА голов не забивали. | soccernews.ru