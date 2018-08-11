Гончаренко прокомментировал ничью с "Енисеем"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о матче против "Енисея" (1:1).

"Достаточно сложный, закрытый первый тайм. Потом стало гораздо веселее, потому что нам нужно было раскрываться. Такая игра больше нравится зрителям, чем тренерам.

Наши игроки - те, что остались на поле - хорошо поработали, чтобы исправить ситуацию. Пока у нас не так много футболистов в резерве, чтобы переломить игру. Что ж, Набабкин, к сожалению, подвел команду" - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

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