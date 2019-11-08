Гончаренко прокомментировал ничью с "Ференцварошем"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против "Ференцвароша".

"Мы расстроены, что не выиграли. Очень сильно хотели завоевать первую победу и переломить серию. Мы начали турнир кувыркаясь, играя то вверх, то вниз. Так и продолжаем. Были близки к победе, но свои моменты не реализовали.

Действовали с мячом нервозно, мало рисковали. Могли более быстро выходить в атаки, а не ждать. Острее могли находить решения. Мы улучшили игру в обороне, но продолжаем транжирить моменты, которые есть в атаке. Будем ли мы цепляться за шансы выйти в плей-офф? Из последних сил. Можно не сомневаться", - сказал Гончаренко.

Напомним, что ЦСКА в гостях расписал безголевую ничью с "Ференцварошем", добыв первое очко в текущем групповом этапе ЛЕ.

Армейцам осталось дома сыграть с "Лудогорцем" и в гостях с "Эспаньолом".

Не пропустите: У ЦСКА остаются шансы выйти в плей-офф со второго места. | http://soccernews.ru