Гончаренко прокомментировал ничью с "Фейеноордом"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Фейеноорда".

Напомним, что армейцы почти весь второй тайм играли в большинстве, но распечатать ворота соперника так и не смогли - в итоге нулевая ничья.

"Заколдованный турнир. Вспоминали, когда последний раз выигрывали дома - года три уже прошло. Много наносим ударов, но то далеко от ворот, то ещё что-то. В первом тайме предпосылок у нас было больше, была открытая игра, во втором после удаления соперник уплотнился, выпустили высоких игроков, но подач было мало, к сожалению. Оцениваем результат. Наносим девять ударов, но такое должно выливаться в голы. Может, не хватает уверенности нападающим, может, спринт, может, начинают раньше открываться, может, последний пас. Плохо, когда нет подходов", - сказал Гончаренко.

По итогам четырёх туров ЦСКА занимает последнее место в своей группе ЛЕ. Следующий соперник - "Вольфсберг".

Не пропустите: Гончаренко назвал Чалова "сукиным сыном". | http://soccernews.ru