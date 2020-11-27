Гончаренко прокомментировал ничью с "Фейеноордом"
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Фейеноорда".
Напомним, что армейцы почти весь второй тайм играли в большинстве, но распечатать ворота соперника так и не смогли - в итоге нулевая ничья.
"Заколдованный турнир. Вспоминали, когда последний раз выигрывали дома - года три уже прошло. Много наносим ударов, но то далеко от ворот, то ещё что-то. В первом тайме предпосылок у нас было больше, была открытая игра, во втором после удаления соперник уплотнился, выпустили высоких игроков, но подач было мало, к сожалению. Оцениваем результат. Наносим девять ударов, но такое должно выливаться в голы. Может, не хватает уверенности нападающим, может, спринт, может, начинают раньше открываться, может, последний пас. Плохо, когда нет подходов", - сказал Гончаренко.
По итогам четырёх туров ЦСКА занимает последнее место в своей группе ЛЕ. Следующий соперник - "Вольфсберг".
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|4
|7
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|4
|7
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|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
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|3
|Партизан
|4
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|4
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|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
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|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
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|Грацер АК
|4
|7
|4
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|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
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|4
|0