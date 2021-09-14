Гончаренко прокомментировал ничью с "Ростовом"
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с "Ростовом" (1:1) в игре 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
Напомним, что с 30-й минуты "Краснодар" играл в меньшинстве из-за удаления Крыховяка.
"После удаления Крыховяка необходимо было проявлять характер, играть за него. Мы плохо начали игру, были пассивны. Возможно, пауза сказалась. Тридцать минут даже не пробовали атаковать ворота. К сожалению, футбол за это наказывает тем, что ты забиваешь в свои ворота.
Неудачи в первом тайме? Меня больше всего беспокоит пенальти, если их уже три набежало. Поменяли пенальтистов, а забить никак не можем. Это беспокоит, а не красная карточка или автогол.
Конечно, ничья – это не положительный результат. Мы приехали играть на победу и делали все возможное для этого. Потеря Крыховяка? Любой игрок, который не сможет играть, – это потеря. Но сейчас у нас обойма шире, попробуем как-то заменить его. Сперцян вышел и хорошо смотрелся.
Работа арбитров? Иногда половинчатые судейские решения накаляют игру. Были такие свистки, которые абсолютно не к месту. Это сильно поднимает градус игры. Возможно, нам его не хватало, но не за счет судейских решений", – заявил беларусский тренер для "Матч Премьер".
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