Гончаренко прокомментировал ничью с "Уралом"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после матча седьмого тура чемпионата России против "Урала".

"Естественно, хотелось победить, как и в любом другом матче. Я не заметил разницы в игре в разных таймах. Думаю, нам не хватало энергии впереди, остроты в моментах или, может быть, даже быстроты принятия решений" - сказал Гончаренко.

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