Гончаренко прокомментировал ничью с "Вольфсбергом"
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вольфсберга", который завершился ничьей 1:1.
"Конечно, мы хотели стартовать с победы. Хорошо понимали, как действует соперник. Они на протяжении всего матча очень высоко агрессивно прессингуют. Наша задача была как можно больше выходить из этого прессинга, но не всегда получалось, особенно это касается середины и конца первого тайма. Во втором тайме гораздо лучше стало путём замен. Наверное, провели много достаточно неплохих атак, которые могли завершиться опасными моментами. Но, к сожалению, это поле, которое мы видим, мешало более остро сыграть в завершающей стадии.
Планировали, что стартовый состав на поле будем держать минут 60, но с учётом полученных карточек решили сделать замены. У нас на игру было только три защитника, нам надо было каким-то образом латать дыры в обороне. Поэтому решили, что справа сыграет Васин. Конечно, согласен, что в Европе футбол более открытый, чем в России. Здесь футбол более интенсивным кажется, команды больше прессингуют в отличии от нашего чемпионата. Здесь надо больше прилагать усилия, чтобы преодолеть оборону, особенно в центре поля. У нас не всегда получалось более качественно выходить на половину поля соперника, в том числе и из-за качества поля", - сказал Гончаренко.
Следующий соперник армейцев - загребское "Динамо". Матч состоится 29 октября в Москве.
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Лига Европы: результаты всех матчей 22 октября
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|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
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|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
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|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
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|1
|Мидлсбро
|4
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|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
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|4
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|4
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|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
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|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
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|Грацер АК
|4
|7
|4
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|4
|6
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|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
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|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
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|4
|9
|2
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|4
|7
|3
|Алемания Аахен
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