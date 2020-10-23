Гончаренко прокомментировал ничью с "Вольфсбергом"

Теги цска москвавольфсбергвиктор гончаренко

Гончаренко прокомментировал ничью с "Вольфсбергом"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вольфсберга", который завершился ничьей 1:1.

"Конечно, мы хотели стартовать с победы. Хорошо понимали, как действует соперник. Они на протяжении всего матча очень высоко агрессивно прессингуют. Наша задача была как можно больше выходить из этого прессинга, но не всегда получалось, особенно это касается середины и конца первого тайма. Во втором тайме гораздо лучше стало путём замен. Наверное, провели много достаточно неплохих атак, которые могли завершиться опасными моментами. Но, к сожалению, это поле, которое мы видим, мешало более остро сыграть в завершающей стадии.

Планировали, что стартовый состав на поле будем держать минут 60, но с учётом полученных карточек решили сделать замены. У нас на игру было только три защитника, нам надо было каким-то образом латать дыры в обороне. Поэтому решили, что справа сыграет Васин. Конечно, согласен, что в Европе футбол более открытый, чем в России. Здесь футбол более интенсивным кажется, команды больше прессингуют в отличии от нашего чемпионата. Здесь надо больше прилагать усилия, чтобы преодолеть оборону, особенно в центре поля. У нас не всегда получалось более качественно выходить на половину поля соперника, в том числе и из-за качества поля", - сказал Гончаренко.

Следующий соперник армейцев - загребское "Динамо". Матч состоится 29 октября в Москве.

Не пропустите: Гинер назвал размер бюджета ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

1 миллион евро - 10 лет финансирования, футболист-мясник и состав дешевле, чем в ФНЛ: вчера в Лиге Европы стартовала самая колоритная команда турнира

1 миллион евро - 10 лет финансирования, футболист-мясник и состав дешевле, чем в ФНЛ: вчера в Лиге Европы стартовала самая колоритная команда турнира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов