Гончаренко прокомментировал ничью с загребским "Динамо"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с загребским "Динамо" (0:0).

"Трудно чем-то упрекнуть. Показали довольно качественную игру. Хорошо смотрелись в атаке. Создали немало моментов, трудно сказать, почему не довели до гола. Где-то не хватало последней передачи, где-то торопились. Мы играли лучше сегодня и были ближе к победе.

В первом тайме мы были очень близки к штрафной соперника. После перерыва пропало движение, которое было в предыдущих играх. Футболисты атаки открывались назад, вглубь. Сигурдссону, Гайчу и Ахметову не хватало того, чтобы получить мяч за спиной, а не перед защитниками.

Тяжело предъявить претензии по тому, как мы атакуем. И 3, и 5 голов в своих играх забиваем. Не уступаем в созидании, просто не хватало забитого мяча. Забили бы - раскрыли бы игру более явно", - заявил Гончаренко.

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