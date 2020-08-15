Гончаренко прокомментировал очередную травму Дзагоева

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о травме хавбека Алана Дзагоева, которую он получил в игре против "Тамбова" (2:1).

"Алан часто получает травмы, к сожалению, и для него, и для нас. У него очень высокий КПД, светлая голова, однако травмы мешают нормально играть.

Я доволен Дзагоевым, он всe делает и на тренировках, и в матчах, но... Даже сложно сказать, какое у него повреждение, так как диапазон очень широкий", - заявил Гончаренко.

Напомним, что Дзагоев получил травму во второй игре кряду. В прошлом сезоне он принял участие в десяти матчах.

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