Гончаренко прокомментировал очередную травму Дзагоева

Теги цска москвавиктор гончаренкоалан дзагоев

Гончаренко прокомментировал очередную травму Дзагоева

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о травме хавбека Алана Дзагоева, которую он получил в игре против "Тамбова" (2:1).

"Алан часто получает травмы, к сожалению, и для него, и для нас. У него очень высокий КПД, светлая голова, однако травмы мешают нормально играть.

Я доволен Дзагоевым, он всe делает и на тренировках, и в матчах, но... Даже сложно сказать, какое у него повреждение, так как диапазон очень широкий", - заявил Гончаренко.

Напомним, что Дзагоев получил травму во второй игре кряду. В прошлом сезоне он принял участие в десяти матчах.

Читайте также: Дзагоев травмировался во втором матче подряд и получил 20-ю травму в карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" на выезде обыграл "Ростов" и возглавил РПЛ

"Зенит" на выезде обыграл "Ростов" и возглавил РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов