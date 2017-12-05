Гончаренко прокомментировал отставку Слуцкого
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера "Халла".
"Любой тренер должен быть готов к увольнению. Команда может стать чемпионом - и могут уволить. Команда может расти - но тебя могут уволить. А за плохой результат - уж тем более. Мне бы хотелось, чтобы Леонид Викторович продолжил путь, по которому он идёт, и нам интересно за этим наблюдать" - сказал Гончаренко.
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