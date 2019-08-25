Гончаренко прокомментировал победный матч ЦСКА с "Ахматом"

Теги виктор гончаренкоцска москваахмат

Гончаренко прокомментировал победный матч ЦСКА с "Ахматом"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко после победы своей команды в матче 7-го тура РПЛ с "Ахматом" (3:0) в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что думает об игре "армейцев".

"Рано или поздно, когда ты создаешь моменты, то будешь их реализовывать. Этому способствовало хорошее движение.На протяжении 90 минут хорошо выглядели, в том числе Бийол. Важно то, что когда повели 1:0, не сели и не начали играть на удержание. В результате после второго гола все вопросы сняли", - сказал Гончаренко.

ЦСКА с 13 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 7 очками расположился на 12 позиции.

В 8-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет в гостях с "Арсеналом" Тула. Матч состоится 1 сентября. Начало - в 16:30 (мск).

А еще: Игрок ЦСКА Фернандес впервые забил в двух матчах РПЛ подряд | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Почеттино провел юбилейный матч в качестве главного тренера "Тоттенхэма"

Почеттино провел юбилейный матч в качестве главного тренера "Тоттенхэма"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
3 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
5 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
6 Ростов Ростов 6 11
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Уфа Уфа 7 10
10 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
11 Урал Урал 6 7
12 Ахмат Ахмат 7 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов