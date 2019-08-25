Гончаренко прокомментировал победный матч ЦСКА с "Ахматом"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко после победы своей команды в матче 7-го тура РПЛ с "Ахматом" (3:0) в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что думает об игре "армейцев".

"Рано или поздно, когда ты создаешь моменты, то будешь их реализовывать. Этому способствовало хорошее движение.На протяжении 90 минут хорошо выглядели, в том числе Бийол. Важно то, что когда повели 1:0, не сели и не начали играть на удержание. В результате после второго гола все вопросы сняли", - сказал Гончаренко.

ЦСКА с 13 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 7 очками расположился на 12 позиции.

В 8-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет в гостях с "Арсеналом" Тула. Матч состоится 1 сентября. Начало - в 16:30 (мск).

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