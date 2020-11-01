Гончаренко прокомментировал победный матч ЦСКА с "Ротором"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги победного матча 13-го тура РПЛ с "Ротором" (1:0).
"У нас сейчас нет легких побед, ни у одной из команд. У нас были моменты для того, чтобы сделать счет 2:0, мы ими не воспользовались. В этом случае нервозность сохраняется до конца игры.
Если бы мы в начале второго тайма сделали 2:0, может, все бы полегче оказалось. А так мы понимаем, что любая контратака, отскок, рикошет могут быть неприятны.
Тем не менее довольны, что выиграли, структурно неплохо смотрелись, как в обороне, так и в атаке", - сказал специалист в эфире "Матч Премьер".
Победу "армейцам" принес гол Алана Дзагоева.
А еще: Дзагоев прокомментировал победный матч ЦСКА над "Ротором"| http://soccernews.ru
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