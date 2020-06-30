Гончаренко прокомментировал победный матч ЦСКА со "Спартаком"

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Гончаренко прокомментировал победный матч ЦСКА со "Спартаком"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победный матч в дерби со "Спартаком" (2:0).

Победу "армейцам" в этой встрече помог принести Никола Влашич.

"Мы понимали, как действует "Спартак". Их важно лишить быстрых атак, а мы много раньше их пропускали. Надо было устранить этот момент. Хорошо оборонялись. Ребята сделали, что и просили.

Мелкий фол не планировали. Многовато желтых карточек. Да, это дерби. Но карточек, по-моему, очень много.

Мы давно не выигрывали. Довлеет над нами результат. Когда могли лучше начинать атаки, особенно после удаления Зобнина, мы просто выбивали мяч.

Вчера сыграли в баскетбол. Новость что ли? Решили поменять что-то, чтобы команда как-то по-другому посмотрела на тренировки. Любые шаги нужны, чтобы встряхнуть команду", - сказал Гончаренко в эфире "Матч Премьер".

После 25 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 40 баллов. "Спартак" с 32 очками остался на 6 позиции.

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