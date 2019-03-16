Гончаренко прокомментировал победный матч с "Уралом"

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Гончаренко прокомментировал победный матч с "Уралом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что думает о победном матче с "Уралом" в матче 20-го тура чемпионата России.

"Конечно, мы довольны победой, идем вперед. Мы нашли возможность в последние 25 -30 увеличить темп игры и сыграть на половине соперника, закрепиться там и пробовать создавать моменты. У нас это получилось. Важно, что мы умеем создавать моменты и дожимать соперника. Повреждение Набабкина? Нет, ничего серьезного", - сказал Гончаренко.

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на 2 строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. "Урал" опустился в зону стыковых матчей на 13-ю строчку.

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