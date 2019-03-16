Гончаренко прокомментировал победный матч с "Уралом"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что думает о победном матче с "Уралом" в матче 20-го тура чемпионата России.
"Конечно, мы довольны победой, идем вперед. Мы нашли возможность в последние 25 -30 увеличить темп игры и сыграть на половине соперника, закрепиться там и пробовать создавать моменты. У нас это получилось. Важно, что мы умеем создавать моменты и дожимать соперника. Повреждение Набабкина? Нет, ничего серьезного", - сказал Гончаренко.
Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на 2 строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. "Урал" опустился в зону стыковых матчей на 13-ю строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Краснодар
|19
|35
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Оренбург
|19
|26
|8
|Ростов
|19
|26
|9
|Ахмат
|19
|24
|10
|Крылья Советов
|19
|24
|11
|Арсенал Тула
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11