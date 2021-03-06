Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над "Ахматом"
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы о домашнем матче 21-го тура РПЛ против Ахмата".
Напомним, что армейцы победили со счётом 2:0 благодаря двум голевым действиям Хосе Саломона Рондона.
"Победа заслуженная. Очень хорошо оборонялись, не давали сопернику развернуться. 2:0 – это очень хороший для нас результат. Важно было одержать победу после поражения. Надо продолжать путь наверх. Рондона мы должны ещё лучше использовать. Учитывая его качество, надо до конца понять, как ему доставлять мяч, чего от него ожидать. Рондон стал лучше двигаться, попадать в нужные моменты. Цепляется за мяч во всех нужных эпизодах, а гол плюс пас – то, что нужно от нападающего", - сказал Гончаренко.
Благодаря победе ЦСКА сократил отставание от лидирующего "Зенита" до 2 очков.
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