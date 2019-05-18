Гончаренко прокомментировал победу над "Ахматом"

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Гончаренко прокомментировал победу над "Ахматом"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после победы над "Ахматом" в матче 29-го тура чемпионата России.

"Мы так давно не выигрывали - кажется, это было в прошлом году. Чувствовали себя нервно, медленно принимали решения. Но такие победы - тяжёлые, на характере - и нужны после таких серий", - сказал Гончаренко.

Напомним, что ЦСКА минимально обыграл "Ахмат" благодаря голу Фёдора Чалова с пенальти.

Набрав три очка, армейцы поднялись на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре столичная команда сыграет дома с "Крыльями Советов".

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