Гончаренко прокомментировал победу над "Анжи"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 11-го тура чемпионата России против "Анжи".

"Нам надо было сыграть нестандартно и быстро в районе штрафной площади "Анжи", потому что они большими силами обороняются. У нас есть игроки группы атаки, которые могут это делать. Мы и до забитого мяча имели предпосылки, чтобы выйти на ударную позицию. А после гола наша задача упростилась. Зная, что мы проводим много матчей, надо было играть умно, больше контролировать мяч. Это мы, в принципе, и сделали" – сказал Гончаренко.

Напомним, что ЦСКА обыграл "Анжи" со счётом 2:0. Голы забили Никола Влашич и Фёдор Чалов.

Благодаря этой победе армейцы поднялись на третье место, сравнявшись по очкам с идущим на второй строчке "Краснодаром". | http://soccernews.ru