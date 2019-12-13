Гончаренко прокомментировал победу над "Эспаньолом" в Лиге Европы

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против "Эспаньола".

"Очень интересная игра для болельщиков, моменты у ворот обеих команд. В прошлых играх не хватало везения, сегодня вернулось. Но победу заслуживали. Вышли провести 90 минут на высоком уровне, с хорошим настроением уходим в отпуск. Но есть сожаление от того, как выступили в этой группе. Она была ровная", - сказал Гончаренко.

Напомним, что ЦСКА обыграл "Эспаньол" со счётом 1:0 благодаря голу Николы Влашича в концовке матча.

Впрочем, победа не изменила турнирное положение армейцев - последнее место в группе ЛЕ.

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