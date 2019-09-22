Гончаренко прокомментировал победу над "Краснодаром"

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Гончаренко прокомментировал победу над "Краснодаром"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о матче против "Краснодара" (3:2).

"Видимо, в четверг у нас был меньший нокаут, поэтому мы и победили. Мы провели совершенно разные таймы, как и соперник. Считаю нашу победу заслуженной. Мы забили три гола благодаря давлению и прессингу, а "Краснодар" забил легкие голы.

Было такое чувство, что в моментах с голами выпадали из игры, однако смогли вернуться и довести до победы. В таких играх у команды закаляется характер", - заявил Гончаренко.

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