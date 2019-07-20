Гончаренко прокомментировал победу над "Оренбургом"
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против "Оренбурга" (2:1).
"Очень важная победа, особенно после прошлой игры в Самаре. Мы вышли на игру с правильным настроем. Отлично перемещались по полю и контролировали матч.
Думаю, это заслуженная победа. Сегодня снова играли в три защитника. Это удобная схема с Марио - он играет еще выше, чем некоторые хавбеки", - заявил Гончаренко.
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