Гончаренко прокомментировал победу над "Оренбургом"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против "Оренбурга" (2:1).

"Очень важная победа, особенно после прошлой игры в Самаре. Мы вышли на игру с правильным настроем. Отлично перемещались по полю и контролировали матч.

Думаю, это заслуженная победа. Сегодня снова играли в три защитника. Это удобная схема с Марио - он играет еще выше, чем некоторые хавбеки", - заявил Гончаренко.

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