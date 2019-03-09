Гончаренко прокомментировал победу над "Рубином"

Теги цска москвавиктор гончаренкорубин

Гончаренко прокомментировал победу над "Рубином"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре против "Рубина" (3:0).

"Команда отлично отреагировала на поражение от "Арсенала". Мы правильно настроились на эту игру. Прекрасно давили соперника, особенно после перерыва. Так что победа заслуженная и закономерная", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Напомним, что "армейцы" по-прежнему занимают третье место в РПЛ.

Читайте также: ЦСКА разгромил "Рубин" и вплотную подобрался к "Краснодару". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" ожидаемо переиграл "Леганес" (видео гола)

"Атлетико" ожидаемо переиграл "Леганес" (видео гола)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 37
2 Краснодар Краснодар 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 33
4 Спартак Москва Спартак Москва 18 29
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 29
6 Рубин Рубин 19 28
7 Ростов Ростов 18 25
8 Ахмат Ахмат 18 23
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 23
10 Динамо Москва Динамо Москва 18 23
11 Урал Урал 18 22
12 Оренбург Оренбург 17 22
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 21
14 Анжи Анжи 18 18
15 Уфа Уфа 18 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов