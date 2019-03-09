Гончаренко прокомментировал победу над "Рубином"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре против "Рубина" (3:0).

"Команда отлично отреагировала на поражение от "Арсенала". Мы правильно настроились на эту игру. Прекрасно давили соперника, особенно после перерыва. Так что победа заслуженная и закономерная", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Напомним, что "армейцы" по-прежнему занимают третье место в РПЛ.

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