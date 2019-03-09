Гончаренко прокомментировал победу над "Рубином"
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре против "Рубина" (3:0).
"Команда отлично отреагировала на поражение от "Арсенала". Мы правильно настроились на эту игру. Прекрасно давили соперника, особенно после перерыва. Так что победа заслуженная и закономерная", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.
Напомним, что "армейцы" по-прежнему занимают третье место в РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Ахмат
|18
|23
|9
|Арсенал Тула
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11