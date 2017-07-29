Гончаренко прокомментировал победу над "СКА-Хабаровском"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после победы своей команды над "СКА-Хабаровском" в матче третьего тура чемпионата России.

"Первый тайм очень хорошо провели. Много качественных атак было, достаточно высоко играли. Второй провели менее активно, но нас можно понять - в Афинах был непростой матч с АЕКом плюс жара" - сказал Гончаренко.

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