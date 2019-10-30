Гончаренко прокомментировал победу над "Уфой"

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Гончаренко прокомментировал победу над "Уфой"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после трудной победы своей команды над "Уфой" в матче 1/8 финала Кубка России.

Напомним, что армейцы выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Яки Бийола на 93-й минуте.

"Что сегодня можно отметить, так это победу на флажке и то, что некоторые наши игроки получили игровую практику. Больше отметить нечего. С "Ференцварошем" у нас было достаточно моментов, чтобы выиграть, но мы проиграли. Сегодня было много моментов у наших ворот. Но, наверное, и к нам должна когда-нибудь фортуна вернуться. Сегодня это произошло, мы прервали нашу неудачную серию. Надеюсь, в будущем это не повторится", - сказал Гончаренко.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

" Надеюсь, в будущем это не повторится".Победы ?

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