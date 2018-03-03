Гончаренко прокомментировал победу над "Уралом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 21-го тура чемпионата России против "Урала".

"Доволен качеством игры в обороне. Но в атаке, конечно, мы можем лучше. Моменты были, чтобы увеличить счёт. Когда не забиваешь, в любом случае начинаешь садиться ниже с целью удержать счёт, который есть на табло" - сказал Гончаренко.

Напомним, что ЦСКА обыграл "Урал" со счётом 1:0 благодаря голу Алана Дзагоева во втором тайме. | http://soccernews.ru