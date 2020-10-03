Гончаренко прокомментировал победу над "Уралом"
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после гостевой победы своей команды над "Уралом" в матче 10-го тура РПЛ.
"В первом тайме мы раскачивались. Понимали, что нужно терпение, потому что "Урал" хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки. Мы понимали, что во втором тайме путём замен можем усилить игру. Я не говорю, что мы не должны были забивать и активно атаковать. Но у нас не очень хорошо в первом тайме работали фланги.
Что касается удаления, то мы после него стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах. Очень хорошо проявил себя Зайнутдинов. Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал. Понятно, что надо было как-то компенсировать удаление", - сказал Гончаренко.
Армейцы выиграли со счётом 2:0, благодаря чему поднялись на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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