Гончаренко прокомментировал победу над "Уралом"

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко поделился эмоциями после победы над "Уралом" (3:0) в первом туре российской премьер-лиги.

"Нас результат не должен обманывать. Нас выручил Матвей Сафонов, отразив пенальти. Как повели в счете, то стали играть более раскрепощено. Может, в первом туре действовали зажато. Смогли ускорить игру и реализовать свои моменты во втором тайме.

Новички усилили игру. Кордоба хорошо цеплялся за мячи, агрессивно действовал в атаке. Он принесет много пользы команде", – сказал белорусский специалист в эфире "Матч Премьер".

Напомним, что "Краснодар" победил "Урал" со счетом 3:0 благодаря дублю Вильены и голу новичка Кордобы с пенальти.

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