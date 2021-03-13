Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от "Арсенала"
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после матча 22-го тура РПЛ против тульского "Арсенала".
Армейцы на выезде проиграли со счётом 1:2 и упустили возможность стать лидером турнирной таблицы чемпионата.
"Странная игра получилась. Когда стали проигрывать, то начали раскрываться. Последние 20 минут провели неплохо. У нас сейчас в чемпионате разница между победой и поражением минимальна. Когда и куда качнётся маятник - это вопрос. Большую роль сыграл пенальти в ворота ЦСКА, он заставил нас торопиться. В концовке у нас были возможности для того, чтобы сыграть вничью. Думаю, что лишь в самом конце встречи мы смогли найти то сочетание футболистов, которое давало нам результат", - сказал Гончаренко.
Стоит отметить, что до матча с ЦСКА "Арсенал" не мог победить в РПЛ в 10 играх подряд.
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