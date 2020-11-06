Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от "Фейеноорда"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги проигранного матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Фейеноорда".

Армейцы уступили в гостях со счётом 1:3, вследствие чего опустились на последнее место в своём квартете.

"В первом тайме мы достаточно неплохо смотрелись, были равные шансы на успех, была атака на атаку. Не хватило нам где-то завершающего удара или передачи. Во втором тайме мы не очень хорошо смотрелись в центре поля, позволяли сопернику много работать с мячом и сами много теряли мяч в центре поля.

В результате соперник имел преимущество и им воспользовался. Надо было больше растягивать соперника, играть флангами. Но здесь, наверное, сказалось то, что у нас не совсем профильные крайние защитники, поэтому здесь нам приходилось сложно", - сказал Гончаренко.

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