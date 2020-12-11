Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от загребского "Динамо"

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Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от загребского "Динамо"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского "Динамо".

Армейцы проиграли в гостях со счётом 1:3 и финишировали в своём квартете на последнем месте.

"Наверное, рано подводить итоги выступления в Европе. Необходимо остыть. Конечно, когда ты не побеждаешь за всю кампанию, то это не то, что мы планировали и чего ожидали. Такой результат - это следствие тяжёлого графика. Мы выглядели пустовато после матча на выходных. После 0:2 мы раскрепостились, появилось больше движения, были подходы к воротам соперника. Во втором тайме мы сыграли лучше. Перед игрой говорил ребятам, что мы должны быть профессионалами. На кону были рейтинговые очки, очки в копилку клуба. Ребята настраивались на победу. Первые 20 минут мы проспали, а потом не удалось наверстать упущенное. 

Не отделяю себя от команды. Однако мы в таком графике никогда не играли. Мы как вышли с карантинной паузы, так у нас были только игры. Не было правильной подготовки. Это не оправдание, а констатация факта. Основную нагрузку в составе несут игроки, которые выступали в команде в прошлом сезоне. Мы адаптируем Гайча, Фукс пока нам не может помочь. Поддержку я чувствую, необходимо хорошо сыграть оставшиеся два матча чемпионата России", - заявил Гончаренко.

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