Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от "Зенита"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после матча 3-го тура РПЛ против "Зенита", в котором его команда уступила со счётом 1:2.

"На протяжении 60-70 минут игры хорошо смотрелись. Дальше необоснованно избавлялись от мяча в начале атаки. "Зенит" - опытная команда, много мячей подобрали. Держали нас под давлением. Если бы чуть посмелее были в начале атаки, может, в целом получше бы наша игра в атаке выглядела. Структурно смотрелись довольно неплохо. Думаю, проводя изменения, будем приближаться к "Зениту" - чтобы не просто обыгрывать, но и быть выше", - сказал Гончаренко.

Стоит отметить, что для армейцев это первая потеря очков в новом сезоне.

Следующий соперник ЦСКА - казанский "Рубин". Матч запланирован на субботу, 22 августа.

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