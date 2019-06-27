Гончаренко прокомментировал поражение от "Краснодара"
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о матче с "Краснодаром" (0:1).
"Нам привычно, что количество наших футболистов ограничено. Хотелось бы провести больше замен, однако ранее несколько игроков выбыло из состава. Трудно найти в поражении положительные моменты. Из плюсов могу выделить, что мы получили качественную практику и завершили игру без травм", - заявил Гончаренко.
Напомним, что поединок между клубами проходил в рамках Кубка "Париматч Премьер".
Читайте также: "Краснодар" минимально обыграл ЦСКА в Кубке "Париматч Премьер". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20