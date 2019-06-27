Гончаренко прокомментировал поражение от "Краснодара"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о матче с "Краснодаром" (0:1).

"Нам привычно, что количество наших футболистов ограничено. Хотелось бы провести больше замен, однако ранее несколько игроков выбыло из состава. Трудно найти в поражении положительные моменты. Из плюсов могу выделить, что мы получили качественную практику и завершили игру без травм", - заявил Гончаренко.

Напомним, что поединок между клубами проходил в рамках Кубка "Париматч Премьер".

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