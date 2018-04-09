Гончаренко прокомментировал поражение от московского "Динамо"

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Гончаренко прокомментировал поражение от московского "Динамо"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с московским "Динамо" (1:2).

"Если говорить о забитых голах, это всегда справедливо. Если ты не забиваешь, а тебе забивают, то счет соответствует тому, что было. Много ошибок. И с нашей тренерской стороны - по схеме, по выбору как играть, по заменам тоже. Нас можно понять, ведь какую-то ротацию мы должны проводить, сохраняя боеспособность состава. В первом тайме "Динамо" было побыстрее. У нас не было энергии. Во втором тайме путем замен и из-за желания не проиграть мы стали лучше играть" - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

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