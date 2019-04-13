Гончаренко прокомментировал поражение от "Оренбурга"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после поражения своей команды от "Оренбурга" в матче 23-го тура чемпионата России.

"В связи с тем, что сегодня у нас не было Ахметова, были проблемы в центральной зоне. Мы не контролировали игру так, как нам хотелось бы. "Оренбург" легко проходил между линиями. Очень характерен второй гол, который мы пропустили. Удаление, безусловно, всегда сильно влияет на игру команды, и ломает ее. Мы здесь ничего поделать не можем, иногда нужно справляться с такими ситуациями. У ЦСКА были возможности усилить игру во втором тайме, если бы мы лучше прессинговали. А так, мы достаточно разрозненно вступали в отбор. Не хватало нам этого, чтобы создавать больше моментов", - сказал Гончаренко.

Напомним, что ЦСКА проиграл "Оренбургу" со счётом 2:3, играя полтора тайма вдесятером после удаления Марио Фернандеса.

Не пропустите: Влашич: "В РПЛ никто не превосходит ЦСКА по качеству футбола". | http://soccernews.ru