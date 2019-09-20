Гончаренко прокомментировал разгромное поражение ЦСКА

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о поражении команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем" (1:5).

"Надо такие матчи пережить. Принять их тяжело, но надо. Когда 18-летний парень выходит, и в целом команде 20-21 год… Но не скажу, что это главная причина такой игры и результата. Главная - проиграли в командной скорости, работе с мячом. Быстрые футболисты "Лудогорца" доставили нам много проблем, а мы легко расставались с мячом, не могли приноровиться к полю. Это и привело к результату", - сказал Гончаренко.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет с "Эспаньолом", встреча состоится 3 октября. "Лудогорец" в этот же день встретится с "Ференцварошом".

В воскресенье, 22 сентября, "Краснодар" сыграет с ЦСКА в рамках 10-го тура РПЛ. Начало встречи - в 19:00 (мск).

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