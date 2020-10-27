Гончаренко прокомментировал разгромную победу ЦСКА над "Арсеналом"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 12-го тура РПЛ против тульского "Арсенала".

Напомним, армейцы на своём поле разгромили "канониров" со счётом 5:1.

"В первом тайме пробовали расшатать соперника, найти пространство. Не скажу, что плохо атаковали, но до удара в створ довели мало моментов. Хорошо вымотали "Арсенал", и во втором тайме пошли атаки качественнее с первых минут. Победа закономерна. Много моментов создали, доминировали в атакующем ключе. Наши действия во втором тайме - это та стабильность, которой нам не хватало в прошлом сезоне", - сказал Гончаренко.

Благодаря победе ЦСКА обогнал "Зенит" и вышел на чистое второе место в турнирной таблице РПЛ.

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