Гончаренко прокомментировал разгромную победу ЦСКА над "Арсеналом"
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 12-го тура РПЛ против тульского "Арсенала".
Напомним, армейцы на своём поле разгромили "канониров" со счётом 5:1.
"В первом тайме пробовали расшатать соперника, найти пространство. Не скажу, что плохо атаковали, но до удара в створ довели мало моментов. Хорошо вымотали "Арсенал", и во втором тайме пошли атаки качественнее с первых минут. Победа закономерна. Много моментов создали, доминировали в атакующем ключе. Наши действия во втором тайме - это та стабильность, которой нам не хватало в прошлом сезоне", - сказал Гончаренко.
Благодаря победе ЦСКА обогнал "Зенит" и вышел на чистое второе место в турнирной таблице РПЛ.
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