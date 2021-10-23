Гончаренко прокомментировал разгромную победу "Краснодара" над "Нижним Новгородом"

Теги виктор гончаренкокраснодарнижний новгород

Гончаренко прокомментировал разгромную победу "Краснодара" над "Нижним Новгородом"

Фото сайт РПЛ

Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко поделился мыслями после игры 12-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода".

"Быки" разгромили соперника со счётом 4:1 и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата.

"Неправильно в нашем чемпионате делить игры на лёгкие и сложные. Важно, что мы после двух ничьих очень хотели выиграть. Мне понравилось отношение команды сегодня. Единственное, расстраивает тот факт, что мы пропустили со стандарта в концовке", - сказал Гончаренко.

Следующий соперник "Краснодара" - "Кубань". Матч группового этапа Кубка России состоится 27 октября в 19:30 мск.

Не пропустите: Кордоба объяснил, почему перешёл в "Краснодар". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фиорентина" собирается продать Кокорина зимой

"Фиорентина" собирается продать Кокорина зимой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов