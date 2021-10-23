Гончаренко прокомментировал разгромную победу "Краснодара" над "Нижним Новгородом"

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Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко поделился мыслями после игры 12-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода".

"Быки" разгромили соперника со счётом 4:1 и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата.

"Неправильно в нашем чемпионате делить игры на лёгкие и сложные. Важно, что мы после двух ничьих очень хотели выиграть. Мне понравилось отношение команды сегодня. Единственное, расстраивает тот факт, что мы пропустили со стандарта в концовке", - сказал Гончаренко.

Следующий соперник "Краснодара" - "Кубань". Матч группового этапа Кубка России состоится 27 октября в 19:30 мск.

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