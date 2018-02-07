Гончаренко прокомментировал разгромную победу над "Торревьехой"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал разгромную победу своей команды в контрольном матче над испанской "Торревьехой".

"Больше всего понравился не сам счет, а то, что очень хорошие командные взаимодействия были. Да, можно говорить, что уровень соперника таков был, тем не менее была хорошо видна связь между всеми игроками команды и мы играли все 90 минут. Не было такой ситуации, что можно было при счете 3:0 остановиться. Мы хорошо атаковали в этом случае и очень быстро старались мяч вернуть, что для команды является очень большим плюсом. Важно то, что у нас забивали нападающие. Если создаем моменты, нападающие должны забивать", - цитирует наставника армейцев Чемпионат.

Напомним, Вернблум склоняется к уходу из ЦСКА. | soccernews.ru