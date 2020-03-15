Гончаренко прокомментировал результат матча с "Уфой"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с "Уфой" (0:0).

"Нам не хватило только забитого гола. Шансы у нас были, однако мы ими не воспользовались. "Уфа" хорошо играет в защите. Здесь вопрос того, вскроешь ты эту оборону или нет. Очень важно, что мы сегодня в обороне играли замечательно.

"Уфа" показала антифутбол? Нет. Это следствие всего нашего чемпионата. Множество команд, умеющих глубоко обороняться, не идут в прессинг и ждут, когда соперник совершит ошибку", - заявил Гончаренко.

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