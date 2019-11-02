Гончаренко прокомментировал результат матча с "Зенитом"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру против "Зенита" (1:1).

"Думаю, мы неплохо сыграли в столь напряженном матче. Даже после удаления мы не пытались закрыться на своей половине и искали варианты атак. У "Зенита" есть Дзюба и Азмун, а нас а у нас 17-летний Карпов - лучший на поле.

"Зенит" всегда давит на своих соперников. Однако мы хорошо сыграли в защите. Вы хотите услышать от меня заявлений касательно судейства. Но мне сложно сказать, была вторая карточка или нет. По моему мнению, Бийол не заслуживал удаления", - сказал Гончаренко.

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