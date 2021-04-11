Гончаренко прокомментировал результат своего первого матча в "Краснодаре"
Фото: Твиттер @goalsby
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко поделился мыслями касательно первой игры у руля команды, которая закончилась поражением от "Арсенала" (0:1) в 25-м туре РПЛ.
"Когда у тебя такая неудачная серия, нужно приложить очень много усилий, чтобы это изменить. Команда должна понимать, что в такие моменты нужно всем работать, стиснув зубы.
По обороне не могу сказать, что мне что-то не понравилось, по сравнению с предыдущими встречами. Но мое и командное понимание должно улучшаться.
У нас ментально сильная команда, просто попали в зону турбулентности. Сколько понадобится времени? Нам нужно хорошо подготовиться к следующему сезону", – сказал белорусский специалист в эфире "Матч Премьер".
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