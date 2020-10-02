Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

Армейцы сыграют с загребским "Динамо", "Фейеноордом" и "Вольфсбергом".

"Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся. Даже в ЛЕ на стадии квалификации случаются сюрпризы – "Вольфсбург" вылетел, "Милан" был на грани. К любому сопернику надо относиться уважительно.

Мне мельком удалось посмотреть матч "Ференцварош" – "Динамо" Загреб. Они играли два года подряд, и в прошлый раз Загреб достаточно легко победил. Но в любом случае не может быть лёгкого матча с командой, которая попала в группу Лиги Европы, идя по пути Лиги Чемпионов. У нас в команде есть хорваты, мы хорошо знаем хорватский футбол.

Что касается "Фейеноорда", то в Нидерландах сильный чемпионат, и братья Березуцкие нам всё подробно про него расскажут. У них много организованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжёлой.

"Вольфсберг" - физически сильная, тактически грамотная команда. Исход матча будет зависеть от того, как мы найдём лазейки для атаки и как будем использовать свои шансы.

Будет интересно. Наша цель - выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы", - сказал Гончаренко.

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