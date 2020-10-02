Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

Теги цска москвавиктор гончаренкодинамо загребфейеноордвольфсберг

Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

Армейцы сыграют с загребским "Динамо", "Фейеноордом" и "Вольфсбергом".

"Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся. Даже в ЛЕ на стадии квалификации случаются сюрпризы – "Вольфсбург" вылетел, "Милан" был на грани. К любому сопернику надо относиться уважительно.

Мне мельком удалось посмотреть матч "Ференцварош" – "Динамо" Загреб. Они играли два года подряд, и в прошлый раз Загреб достаточно легко победил. Но в любом случае не может быть лёгкого матча с командой, которая попала в группу Лиги Европы, идя по пути Лиги Чемпионов. У нас в команде есть хорваты, мы хорошо знаем хорватский футбол.

Что касается "Фейеноорда", то в Нидерландах сильный чемпионат, и братья Березуцкие нам всё подробно про него расскажут. У них много организованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжёлой.

"Вольфсберг" - физически сильная, тактически грамотная команда. Исход матча будет зависеть от того, как мы найдём лазейки для атаки и как будем использовать свои шансы.

Будет интересно. Наша цель - выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы", - сказал Гончаренко.

Не пропустите: Marca перепутала эмблемы ЦСКА и "Спартака" при анонсе жеребьёвки ЛЕ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин пропустит матч с "Зенитом"

Кокорин пропустит матч с "Зенитом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов