Гончаренко прокомментировал ситуацию с отстранённым Вильеной

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Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко рассказал о положении в клубе полузащитника Тонни Вильены.

В середине августа голландца отстранили от тренировок с командой. СМИ писали, что футболист поругался с руководством "быков" из-за отказа продать его этим летом.

"Он выпал из тренировочного процесса. С командой он проводил только разминки. Мы ждём его после паузы на матчи сборных. Он наш игрок. В следующем матче будем рассматривать его, как футболиста, который может выйти на поле", - заявил Гончаренко.

Вильена связан с "Краснодаром" контрактом до июня 2024 года. В стартовавшем сезоне хавбек забил 2 гола в 3 матчах.

Ранее сообщалось, что игроком интересовались "Сампдория" и "Фенербахче".

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