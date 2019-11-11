Гончаренко прокомментировал свой "наезд" на судей в перерыве матча "Сочи" - ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о своём конфликте с судейской бригадой в перерыве матча 16-го тура РПЛ против "Сочи".

Напомним, что белорусский специалист остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды, вследствие чего он грубо пообщался с арбитрами. Его поведение будет рассмотрено на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

"Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров. Отчётливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы", - цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.

ЦСКА победил "Сочи" со счётом 3:2 и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

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