Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судей

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Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судей
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение КДК о своей дисквалификации за оскорбление судей в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с "Сочи" (3:2).

"Решение КДК? Если мат с моей стороны был слышен громко и на всю страну, наказание нужно принимать. О справедливости не могу судить, тем более что я не вникал в какие-то политические дебри", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Гончаренко наказан двухматчевой дисквалификацией (один - условно). Таким образом, наставник не сможет руководить армейским клубом со скамейки в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов". Также тренер оштрафован на 100 тысяч рублей.

Не пропустите: Гончаренко высказался о будущем в ЦСКА Лукаса Сантоса. | http://soccernews.ru

 
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