Гончаренко прокомментировал травму Березуцкого

Теги цска москвавиктор гончаренкоалексей березуцкий

Гончаренко прокомментировал травму Березуцкого

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился информацией о состоянии здоровья Алексея Березуцкого.

"Березуцкий подвернул голеностоп. Оценим его состояние завтра. С такими повреждениями, думаю, играть можно. Зная бойцовские качества Лехи, вполне возможно в следующем игре выйдет" - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

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