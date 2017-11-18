Гончаренко прокомментировал травму Березуцкого
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился информацией о состоянии здоровья Алексея Березуцкого.
"Березуцкий подвернул голеностоп. Оценим его состояние завтра. С такими повреждениями, думаю, играть можно. Зная бойцовские качества Лехи, вполне возможно в следующем игре выйдет" - приводят слова Гончаренко российские СМИ.
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